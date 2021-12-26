Происшествия
Россияне с Ростова попались на кражах в Крыму: наворовали на 1,4 млн рублей
Трое жителей Ростова-на-Дону обвиняются в кражах почти полутора миллиона рублей из крымских офисов, они задержаны и помещены под стражу.
Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
«Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Ростова на-Дону. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что мужчины приехали в Крым этим летом в поисках незаконного обогащения. Орудовать решили на востоке полуострова.
«Подыскав офисы торговых фирм, расположенные в малолюдных местах Керчи и Феодосии и не оснащенные камерами видеонаблюдения и охранной сигнализацией, мужчины через окна проникли в помещения трех торговых фирм», - рассказали в ведомстве.
Таким образом обвиняемые похитили в общей сложности около 1,4 млн рублей. Однако потратить их не успели – «гастролеров» задержали полицейские при выезде из Крыма. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Феодосийский суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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