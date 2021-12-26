Роспотребнадзор разъяснил правила въезда в Крым

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Российские власти продолжают пропускать «иностранных граждан» в Крым только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщила «Вести-Крым» начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории в Роспотребнадзоре Юлия Мащенко.

«Чтобы попасть на территорию Крыма, иностранные граждане должны пройти санитарный контроль. В пункте пропуска необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Анализ должен быть отобран не ранее, чем за два календарных дня до прибытия на территорию РФ. Результат тестирования должен быть оформлен на русском или английском языках», – рассказала Мащенко.

Сообщается, что гражданам России при въезде необходимо заполнить анкету на бумажном носителе. В случае отсутствия сертификата о вакцинации, в течении трех дней после прибытия в Крым необходимо пройти ПЦР-тестирование и в течении 4 дней внести данные об исследовании на портал «Госуслуги». Нарушителям правил въезда на территорию полуострова грозит штраф в размере от 15 000 до 40 000 рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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