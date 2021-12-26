Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка за сутки в Крыму: смертность от ковида выросла до 20 процентов ● Оба компонента вакцины против COVID-19 в Крыму получили 822 тысячи человек ● Крым в числе регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19, но смертность зашкаливает ● В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека ● На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы
Роспотребнадзор разъяснил правила въезда в Крым
фото © gazeta.ru
Российские власти продолжают пропускать «иностранных граждан» в Крым только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом сообщила «Вести-Крым» начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории в Роспотребнадзоре Юлия Мащенко.
«Чтобы попасть на территорию Крыма, иностранные граждане должны пройти санитарный контроль. В пункте пропуска необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Анализ должен быть отобран не ранее, чем за два календарных дня до прибытия на территорию РФ. Результат тестирования должен быть оформлен на русском или английском языках», – рассказала Мащенко.
Сообщается, что гражданам России при въезде необходимо заполнить анкету на бумажном носителе. В случае отсутствия сертификата о вакцинации, в течении трех дней после прибытия в Крым необходимо пройти ПЦР-тестирование и в течении 4 дней внести данные об исследовании на портал «Госуслуги». Нарушителям правил въезда на территорию полуострова грозит штраф в размере от 15 000 до 40 000 рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оба компонента вакцины против COVID-19 в Крыму получили 822 тысячи человек. Остаток вакцины против COVID-19 в Крыму составляет почти 275 тысяч комплектов всех четырех видов отечественных препаратов, при этом оба компонента прививки получили 822 тысячи человек.
Крым в числе регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19, но смертность зашкаливает. Республика Крым вошла в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки. Однако, показатели летальности (15-17%) - самые высокие в мире.
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