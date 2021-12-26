Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 декабря
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 декабря.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами порывы 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 10, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем 10, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 65 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 9 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 8 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 5 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 5, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 11 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 25 декабря.
Снегопады в Севастополе стали рекордными за последние 30 лет. По данным метеорологов, в городе-герое выпало 30 сантиметров снега.
Гидрометцентр сделал «снежный» прогноз для Крыма на Новый год. В последний день уходящего года на территории Крыма ожидаются дожди и до +5 градусов, а в первый день января уже прогнозируется снег.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 24 декабря.
Какой сегодня праздник 26 декабря фото
Сегодня, 26 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крым в числе регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19, но смертность зашкаливает
Республика Крым вошла в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки. Однако, показатели летальности (15-17%) - самые высокие в мире.
В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды
В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.
Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным
Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.
22 декабря
Компании в Крыму стали прятать своих владельцев от санкций
Десятки фирм в Крыму закрыли данные о своих владельцах, воспользовавшись режимом ограничения доступа к информации о учредителях и директорах для защиты от рисков западных санкций и других рисков, связанных с международным статусом полуострова.