Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами порывы 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 10, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем 10, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 65 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 9 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 8 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 5 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 5, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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