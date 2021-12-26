Пожары, наводнения и аварии: пугающие итоги года в Крыму от МЧС

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Более 2700 пожаров произошло в Крыму с начала года, на которых было спасено свыше 100 человек.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Андрей Павлюченко.

«С начала года было ликвидировано более 2700 пожаров, на которых спасено свыше 100 человек. Также подразделения более тысячи раз привлекались к ликвидации дорожно-транспортных происшествий. В горно-лесной местности в летний период был зарегистрирован всплеск происшествий. Мы привлекались порядка 250 раз», - рассказал он.

Также в летний период спасатели помогали в ликвидации двух ЧС, связанных с обильными осадками и подтоплениями населенных пунктов.

По информации Павлюченко, в июне в зону бедствия попали около 300 тысяч крымчан, в августе – около 100 тысяч человек. Кроме того, пиротехнические подразделения МЧС с начала года обезвредили более 22 тысяч взрывоопасных предметов. В разрезе происшествий, больше всего пострадавших и погибших в этом году – в авариях и на пожарах.

«Наибольшее количество погибших людей зарегистрировано в дорожно-транспортных происшествиях и на пожарах. Многие причины гибели являются профлактируемыми, если брать по пожарам, то это нарушение правил безопасности и курение в постели в нетрезвом состоянии, неправильное использование электрооборудования и нагревательных приборов. По ДТП отмечается увеличение их числа, связанное с увеличением количества автомобилей», - добавил Андрей Павлюченко.

Всего с начала года подразделения республиканского главка МЧС России более четырех тысяч раз привлеклись к ликвидации происшествий на территории Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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