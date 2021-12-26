Пляж в Севастополе покрылся слоем замороженных медуз

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Необычное явление запечатлели и опубликовали в соцсетях местные жители.

Яшмовый пляж в Севастополе оказался усыпан замерзшими медузами. Соответствующий видеоролик в соцсетях опубликовали горожане.

Судя по всему, морских обитателей выбросило на берег во время шторма, после чего они превратились в лед.

Напомним, что эта зима в Севастополе бьет температураные и снежные рекорды. В начале недели в городе зафиксировали сильнейший за последние 30 лет снегопад, его уровень достиг рекордных 30 сантиметров. Это стало причиной массовых дорожно-транспортных происшествий в городе.

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