Плачевное здание центрального ЗАГСа в Симферополе приватизируют

Дворец бракосочетания располагается в историческом особняке семьи Шнейдер на улице Пушкина.

Дворец бракосочетания, расположенный на улице Пушкина в Симферополе, приватизирует. Это следует из плана приватизации муниципального имущества на ближайшие три года.

Кроме центрального ЗАГСа в перечне указаны такие объекты культурного наследия, как Доходный дом Танагоза на проспекте Кирова, 44, Доходный дом Топалова на перекрестке улиц Пушкина и Горького, а также Жилой дом специалистов на пересечении Жуковского и Самокиша. Всего за три года планируется приватизировать 43 здания и получить от этого 58 миллионов рублей дохода.

Здание Дворца бракосочетания также является объектом культурного наследия – оно являлось особняком семьи Шнайдер, которая со второй половины 19 века застроила почти всю улицу Пушкина домами, гостиницами и магазинами. В 1919 году в этом здании располагался штаб первой советской Заднепровской стрелковой дивизии, захватившей в то время Крым. После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков здесь организовали горисполком, а затем Крымский филиал Академии наук СССР. ЗАГС разместился в этом здании в 60-е годы прошлого века.

Сейчас строение находится в плачевном состоянии – его фасад периодически разрисовывают вандалы, а отделка осыпается.

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