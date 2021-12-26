Оба компонента вакцины против COVID-19 в Крыму получили 822 тысячи человек

фото © Новости Крыма

Остаток вакцины против COVID-19 в Крыму составляет почти 275 тысяч комплектов всех четырех видов отечественных препаратов, при этом оба компонента прививки получили 822 тысячи человек.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК со ссылкой на замминистра Антона Лясковского.

«На сегодняшний день в регионе вакцинировано первым компонентом и полностью 901,5 тысячи человек, вакцинировано полностью – 821,8 тысячи человек. Повторную вакцинацию прошли 144 тысячи человек, – рассказал он. – Среди граждан старше 60 лет полностью привиты 227,7 тысячи человек, среди иностранных граждан – 3,3 тысячи».

Также уточняется, что остаток вакцины составляет 274,6 тысячи комплектов, причем имеются все четыре вида отечественных препаратов.

Ранее в местном минздраве сообщили, что вакцинация против COVID-19 в новогодние праздники будет продолжаться в Крыму ежедневно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека. На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму резко выросло число кардиохирургических вмешательств. Число кардиохирургических вмешательств в Республике Крым ежегодно растет – в этом году медики выполнили уже 399 операций, включая две с полной остановкой кровообращения.

В Крыму заявили, что создали вакцину от всех типов гриппа. Исследователи Крымского федерального университета им. Вернадского думают, что разработали вакцину от гриппа.

В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире. Официальные данные свидетельствуют, что за прошедшие 7 дней в Крыму заразились 1108 человек, умерло 167.