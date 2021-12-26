Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым в числе регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19, но смертность зашкаливает ● В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека ● На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы ● В Крыму родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках ● В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире
Оба компонента вакцины против COVID-19 в Крыму получили 822 тысячи человек
фото © Новости Крыма
Остаток вакцины против COVID-19 в Крыму составляет почти 275 тысяч комплектов всех четырех видов отечественных препаратов, при этом оба компонента прививки получили 822 тысячи человек.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК со ссылкой на замминистра Антона Лясковского.
«На сегодняшний день в регионе вакцинировано первым компонентом и полностью 901,5 тысячи человек, вакцинировано полностью – 821,8 тысячи человек. Повторную вакцинацию прошли 144 тысячи человек, – рассказал он. – Среди граждан старше 60 лет полностью привиты 227,7 тысячи человек, среди иностранных граждан – 3,3 тысячи».
Также уточняется, что остаток вакцины составляет 274,6 тысячи комплектов, причем имеются все четыре вида отечественных препаратов.
Ранее в местном минздраве сообщили, что вакцинация против COVID-19 в новогодние праздники будет продолжаться в Крыму ежедневно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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