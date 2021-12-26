Общество
На Крым обрушатся аномальные осадки: прогноз на неделю
фото © Новости Крыма
Аномальное количество осадков выпадет в Крыму в конце декабря, больше всего дождями зальет Южный берег, Севастополь и Евпаторию.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. По прогнозам эксперта, в ближайшие пять дней выпадет до 60-70% месячной нормы осадков.
«В ближайшие пятеро суток в Крыму выпадет обильное количество дождей, в среднем это будет от 15 до 20 мм в равнинной части. А в южной части полуострова, в районе Севастополя и Евпатории больше. В Севастополе 25 мм, в Ялте – до 35 мм. При месячной норме 43 мм, то есть 60-70% крымчане получат в виде небесной влаги. Аномальное количество осадков выпадет в последние дни уходящего года» - сказал Тишковец.
На следующей неделе температура воздуха в ночные часы составит +4…+9, днем до 12 тепла. Это существенно выше климатической нормы конца декабря для Крыма, которая составляет -1 ночью и до +5 днем. Вместе с тем январь, по предварительным прогнозам ФОБОС, будет холоднее, чем обычно.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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