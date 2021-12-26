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Общество

На Крым обрушатся аномальные осадки: прогноз на неделю

14:20 воскресенье, 26 декабря 2021
На Крым обрушатся аномальные осадки: прогноз на неделю

фото © Новости Крыма

Аномальное количество осадков выпадет в Крыму в конце декабря, больше всего дождями зальет Южный берег, Севастополь и Евпаторию.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. По прогнозам эксперта, в ближайшие пять дней выпадет до 60-70% месячной нормы осадков.

«В ближайшие пятеро суток в Крыму выпадет обильное количество дождей, в среднем это будет от 15 до 20 мм в равнинной части. А в южной части полуострова, в районе Севастополя и Евпатории больше. В Севастополе 25 мм, в Ялте – до 35 мм. При месячной норме 43 мм, то есть 60-70% крымчане получат в виде небесной влаги. Аномальное количество осадков выпадет в последние дни уходящего года» - сказал Тишковец.

На следующей неделе температура воздуха в ночные часы составит +4…+9, днем до 12 тепла. Это существенно выше климатической нормы конца декабря для Крыма, которая составляет -1 ночью и до +5 днем. Вместе с тем январь, по предварительным прогнозам ФОБОС, будет холоднее, чем обычно.

После Нового года ударят морозы и вероятен снег.

Ранее в ФОБОС рассказали, что последние выходные уходящего года в Крыму будут теплыми, но дождливыми.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 декабря.

В Крыму снова объявили штормовое предупреждение: сильный ветер и осадки. В субботу в Крыму в связи со сложными погодными условиями вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления придомовых территорий и подвалов, повреждения легких строений, крыш домов и рекламных конструкций.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 25 декабря.

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