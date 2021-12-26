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Власть

На Ай-Петри и Ангарском перевале поставят спасательные посты

16:20 воскресенье, 26 декабря 2021
Ялта

На Ай-Перти и Ангарском перевале поставят аварийно-спасательные посты со снегоходами, радиосвязью и другим необходимым оборудованием.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК со ссылкой на главу профильного министерства Сергея Садаклиева.

По его словам, организация таких постов в местах зимнего отдыха людей поможет оперативно оказать помощь в случае необходимости. В том числе посты будут работать в период зимних каникул.

«Такие аварийно-спасательные посты будут функционировать и в период новогодних праздничных дней. На плато горы Ай-Петри и Ангарском перевале будут находиться спасатели отряда «Крым-Спас» для оказания своевременной помощи отдыхающим. Посты будут оснащены снегоходами, автомобилями повышенной проходимости, снаряжением и радиосвязью. При необходимости к аварийно-спасательному посту незамедлительно может быть вызвана бригада скорой медицинской помощи», - сказал Садаклиев.

Он уточнил, что на Ангарском перевале будут дежурить алуштинские и симферопольские спасатели, а на Ай-Петри - ялтинские и бахчисарайские.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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