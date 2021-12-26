Крым получит 1,5 млрд рублей на ремонт дорог в следующем году

В 2022 году планируется выделить из федерального бюджета 1,5 млрд рублей для ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Крыму, сообщила пресс-служба минтранса республики.

Средства выделяются в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта РФ «Безопасные качественные автомобильные дороги».

По словам профильного министра Николай Лукашенко, к 2024 году доля региональной дорожной сети в нормативном состоянии составит не менее 53%.

На сегодняшний день этот показатель составляет 34% (2082,69 км). Общий объем средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму на 2021 год составил 5,44 млрд рублей.

За эти средства реализованы 22 объекта протяженностью 296 км.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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