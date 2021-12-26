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Власть

Крым получит 1,5 млрд рублей на ремонт дорог в следующем году

11:56 воскресенье, 26 декабря 2021

В 2022 году планируется выделить из федерального бюджета 1,5 млрд рублей для ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Крыму, сообщила пресс-служба минтранса республики.

Средства выделяются в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта РФ «Безопасные качественные автомобильные дороги».

По словам профильного министра Николай Лукашенко, к 2024 году доля региональной дорожной сети в нормативном состоянии составит не менее 53%.

На сегодняшний день этот показатель составляет 34% (2082,69 км). Общий объем средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму на 2021 год составил 5,44 млрд рублей.

За эти средства реализованы 22 объекта протяженностью 296 км.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Строители украли 41 миллион при реконструкции грязелечебницы в Крыму. Хищение бюджетных денег в сумме более 41 млн рублей вскрылось в Евпатории, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Более 700 млн рублей «закатают» в асфальт в Крыму. Правительство России в ближайшие два года направит 84 российским регионам дополнительно порядка 100 миллиардов рублей на дороги.

В Севастополе при ремонте потеряли две дороги, включенные в нацпроект. О стопроцентном выполнении работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе удалось отчитаться простым способом – не учитывать не сделанное.

Восьмой этап «Тавриды» достроен почти наполовину. Строительная готовность восьмого этапа трассы «Таврида», проходящего по территории Севастополя, составляет 47%.

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