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Власть

Канализационный коллектор в Симферополе готов только на 40 процентов

10:28 воскресенье, 26 декабря 2021
Симферополь

На реализацию проекта по линии ФЦП было выделено порядка 11 млрд рублей.

На сегодняшний день его уже готовятся присоединить к действующему коллектору №1, сообщил главный мастер объекта Александ Григорьев.

«На данном этапе в шахте завершены работы по строительству и непосредственно разработке грунта шахтного ствола. Ведется обратная засыпка песком для присоединения к существующему коллектору №1», — уточнил Григорьев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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