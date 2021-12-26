Власть
Канализационный коллектор в Симферополе готов только на 40 процентов
На реализацию проекта по линии ФЦП было выделено порядка 11 млрд рублей.
На сегодняшний день его уже готовятся присоединить к действующему коллектору №1, сообщил главный мастер объекта Александ Григорьев.
«На данном этапе в шахте завершены работы по строительству и непосредственно разработке грунта шахтного ствола. Ведется обратная засыпка песком для присоединения к существующему коллектору №1», — уточнил Григорьев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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