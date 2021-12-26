Канализационный коллектор в Симферополе готов только на 40 процентов

На реализацию проекта по линии ФЦП было выделено порядка 11 млрд рублей.

На сегодняшний день его уже готовятся присоединить к действующему коллектору №1, сообщил главный мастер объекта Александ Григорьев.

«На данном этапе в шахте завершены работы по строительству и непосредственно разработке грунта шахтного ствола. Ведется обратная засыпка песком для присоединения к существующему коллектору №1», — уточнил Григорьев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды. В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.

В Севастополе намерены снести таунхаусы посреди жилого района. Разобраться в законности ведущегося строительства горожане просили еще год назад, но случилось это только сейчас.

Несколько районов Симферополя останутся без света на два дня. 27-28 декабря в Симферополе с 08:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта не будет света.

Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.