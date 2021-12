Какой сегодня праздник 26 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День подарков (Boxing Day)

Фото pixabay.com

День подарков (англ. Boxing Day) — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.

В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.

Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в коробках, отсюда и название — Boxing Day (англ. box — коробка).

Только в прошлом веке Boxing Day стал официальным праздником. Комбинация двух праздников — Рождества и Дня подарков — еще больше укрепила традицию собираться семьями на Рождество.

День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ

Фото Известия

26 декабря отмечает свой День рождения войсковая ПВО или Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.

Каждый род войск ведет свое начало с определенного исторического момента, связанного с очередным этапом развития вооруженных сил, в свою очередь наступившего с появлением новых видов вооружения.

Появление над полем боя военной авиации дало толчок к созданию средств защиты от нее. Именно этот момент, пришедшийся на период Первой мировой войны, и стал моментом рождения войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Сегодня этот род войск носит название войск ПВО Сухопутных войск России.

Защита от нападения с воздуха обеспечивается двумя родами войск: войсками ПВО-ПРО ВКС и войсками ПВО Сухопутных войск. У этих двух родов войск общее назначение (защита воздушного пространства путем заблаговременного обнаружения средств воздушного нападения потенциального противника и их уничтожение), однако разные задачи. Войска ПВО-ПРО обеспечивают защиту воздушного пространства страны, а войска ПВО Сухопутных войск обеспечивают воздушное прикрытие сухопутных войск и объектов при осуществлении военных операций.

Евстратиев день (Ведьмины посиделки)

В этот день отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии. Первым принял мучения пресвитер Аравийской церкви Авксентий, которого язычники заключили в темницу. Видя его стойкость, военачальник Евстратий исповедовал себя христианином, за что его подвергли пыткам. Обоих мучеников казнили. После этого о своей вере в Христа заявили также простолюдин Мардарий и молодой воин Орест. Их также приговорили к смерти.

Также сегодня, 26 декабря, отмечают такие праздники:

- День святого Стефана

- День независимости и единства Словении

- День Святого Семейства

- Праздник глубокого снега

- День охоты на сны

- Международный день крупье (International Croupier Day)

- День нытика (National Whiners Day) в США

- День отца в Болгарии

- День карамельной трости (National Candy Cane Day) в США

- День доброй воли в ЮАР

- День семьи в Намибии

- День благодарения на Соломоновых Островах

- День Крапивника в Ирландии

- Фестиваль Кванза в США

- День благодарственного письма (National Thank You Note Day) в США

Сегодня именины празднуют: Арис, Анастасия, Евгений, Никодим, Гавриил, Арсений, Авксентий, Аркадий, Элеонора, Лукия, Мардарий, Аза, Орест, Евстрат (Евстратий).

Что происходило 26 декабря в прошлые годы

1776 - Во Трентоне войска Джорджа Вашингтона одержали победу над англичанами, которая стала переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость.

1805 - В Пресбурге (ныне Братислава) Франция и Австрия подписали мирный договор, завершивший войну третьей антифранцузской коалиции.

1825 - В Петербурге произошло восстание декабристов.

1898 - Пьером и Марией Кюри открыто радиоактивный элемент Радий.

1908 - Победив нокаутом канадца Томми Бернса в 14 раунде боя, состоявшегося в австралийском городе Сидней, Джек Джонсон стал первым негром, который получил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой категории.

1918 - было провозглашено восстановление УНР и сформировано правительство государстваСовет Народных Министров УНР.

1931 - В Токио основан автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в «Nissan». Первой продукцией компании были автомобили и грузовики, которые выпускались под торговой маркой Datsun.

1963 - Фирма грамзаписи «Capitol Records» выпустила первый в США сингл группы The Beatles «I Want to Hold Your Hand / I Saw Her Standing There», который 1 февраля следующего года вышел на первое место в американском хит -параде, началось «британское вторжение» битломании в США.

1990 - Во время IV Съезда народных депутатов, что с 17 декабря проходил в Москве, по инициативе президента СССР Михаила Горбачева избран первым вице-президента СССР. Им стал профсоюзный деятель Геннадий Янаев, который менее чем через год возглавил антигорбачевский путч.

1991 - Совет Республик Верховного Совета СССР провела свое последнее заседание, которое констатировало факт прекращения существования Советского Союза.

2004 - наиболее смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симеулуе.

2004 - В Украине проведено Переголосование второго тура 26 декабря 2004, на котором победу одержал Виктор Ющенко.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 декабря. Какие праздники будут завтра?

