Год аномалий: гидрометцентр Крыма подвел итоги 2021-го

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В 2021 году в Крыму фиксировались аномальные погодные явления, которых на полуострове не было десятки лет, в их числе летние паводки и осенний ураган.

Об этом на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Уходящий 2021 год был годом аномалий для гидрометслужбы Крыма - были очень сложные погодные условия, - рассказала Любецкая. - У нас наблюдалось 63 опасных явления погоды, и это очень много, с соответствующими ущербами. Это и летние паводки, и сильный ветер, который фиксировался осенью. На ЮБК был 33 м/с, это ураганный ветер, а в горах Крыма 40 м/с. Последний раз такой ветер был в горах 12 лет назад. А таких паводков, как в Ялте, не было более 100 лет».

По ее словам, все опасные погодные явления были спрогнозированы заблаговременно, информация о предстоящих ударах стихии сразу же была доведена до МЧС, что позволило предпринять меры для снижения тяжести последствий. В частности, по июньским паводкам на ЮБК прогноз был сделан за 19 часов, по паводкам в Керчи и на востоке полуострова – за 22.

Любецкая подчеркнула, что оправдываемость прогнозов крымских метеорологов по штормовым предупреждениям в этом году составила 97%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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