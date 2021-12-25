Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +8
море +11

Происшествия

Жителя Джанкоя осудят за убийство годичной давности

Следком завершил расследование в отношении 47-летнего жителя Джанкойского района, который в 2020 году в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою родственницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

«В ночь на 3 ноября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на крыльце дома в ходе бытового конфликта умышлено избил родственницу. От полученных повреждений спустя время 35-летняя женщина скончалась. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник вывез тело и закопал его на берегу озера близ села Мысовое», — говорится в сообщении.

В мае текущего года мужчину задержали оперативники. Во время проверки показаний на местности он указал точку, где сокрыл тело, где его извлекли ранее. Мужчине было предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом он был заключен под стражу.

Материалы дела направлены в суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

До конца декабря в Симферополе будут усиленно ловить пьяных водителей. В Симферополе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Поссорившийся с полицейскими судья из Симферополя лишен полномочий. Полномочия судьи Симферопольского районного суда Юрия Гулевича прекращены после автомобильной аварии в Ялте и скандала с полицейскими.

Более сотни человек участвовали в учениях по тушению самолетов в Симферополе. Более 100 человек и 20 единиц спецтехники задействовали в международном аэропорту Симферополь на учениях по ликвидации последствий столкновения на перроне самолетов Boeing 737 и Ил-14.

Директор госпредприятия «Крымгеология» отправлен под домашний арест. Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору государственного предприятия «Крымгеология», которого ранее задержали по подозрению в получении взятки.

Власть
В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды

В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды

В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.

Власть
Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

Власти Крыма передумали вводить курортный сбор на территории республики.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека

В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека

На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
Дети замерзают в неотапливаемом школьном спортзале в Крыму

Дети замерзают в неотапливаемом школьном спортзале в Крыму

Температура воздуха в помещении не поднимается выше +3 градусов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации