Жителя Джанкоя осудят за убийство годичной давности

Следком завершил расследование в отношении 47-летнего жителя Джанкойского района, который в 2020 году в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою родственницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

«В ночь на 3 ноября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на крыльце дома в ходе бытового конфликта умышлено избил родственницу. От полученных повреждений спустя время 35-летняя женщина скончалась. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник вывез тело и закопал его на берегу озера близ села Мысовое», — говорится в сообщении.

В мае текущего года мужчину задержали оперативники. Во время проверки показаний на местности он указал точку, где сокрыл тело, где его извлекли ранее. Мужчине было предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом он был заключен под стражу.

Материалы дела направлены в суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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