Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

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Власти Крыма передумали вводить курортный сбор на территории республики.

Об этом сообщила пресс-служба министерства и курортов региона.

«Учитывая значительное количество обращений представителей туристского бизнеса, проведен ряд совещаний с представителями турбизнеса и отраслевыми общественными организациями, экспертами отрасли, по итогам которых было выражено негативное отношение к введению курортного сбора на территории Крыма. Отмечались значительные репутационные риски, а также риски перераспределения турпотока в «теневой» сектор средств размещения, что ставит легальные средства размещения в неравные условия конкуренции», – пояснила замминистра курортов и туризма Юлия Мартыненко.

Замминистра также указала на то, что прогнозируемые поступления от курортного сбора в Крыму сопоставимы с расходами, которые дополнительно могут понести операторы этого сбора. «До начала взимания курортного сбора, как минимум, необходимо провести ряд мероприятий, в том числе отработать механизм по легализации деятельности физических лиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений внаем в курортных регионах Республики Крым», – добавила она.

Ведомство подготовило законопроект о признании утратившим силу закона «О введении курортного сбора».

Президент России Владимир Путин поручил осенью 2016 года правительству РФ внести в российское законодательство изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны.

Госдума приняла соответствующий закон летом 2017 года. Он устанавливал проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до 31 декабря 2022 года.

Предполагалось, что в Крыму участвовать в проведении эксперимента по взиманию курортного сбора будут шесть муниципалитетов – Алушта, Ялта, Судак, Саки, Феодосия и Евпатория, а сумма сбора составит 10 рублей в сутки с человека. Но введение сбора в итоге перенесли сначала на 2021, а затем и на 2022 год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Власти Крыма передумали вводить курортный сбор в 2022 году. Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные регионами России.