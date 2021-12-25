Власть
В Судаке устроят забег в новогодних костюмах
В рамках акции 26 декабря в Судаке пройдет костюмированный забег.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Участники, надев на себя новогодние костюмы, преодолеют дистанцию 2022 метра в честь наступающего Нового года. Принять участие могут все желающие.
Сбор участников в 10:45 на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак (ул. Яблоневая, 9).
Начало забега в 11:00.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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