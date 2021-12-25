В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды

фото © Новости Крыма

В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения ориентировочно до 15 часов 25 декабря будут оставаться без воды жители улиц Альпинистов, Генова ,Туристов, Азовской, Ухтомского, Москалева, переулка Проводников, а также прилегающих улиц и переулков.

До 20 часов 25 числа ограничено водоснабжение по адресам Ларионова 40, 40а, 42, 44, 44а, 46. В связи с работами по подключению пожарных гидрантов на новых трубопроводах с 23 часов 26 декабря ориентировочно до 6. 00 27 числа возможны перебои с водой по улицам Беспалова, Генерала Родионова, Носенко, Матросова, Симферопольской, а также на прилегающих улицах и в переулках.

С полуночи до 17 часов 27 декабря будет ограничено водоснабжение улиц Гурзуфской, М. Залки, Коцюбинского, Битакской, в переулке Клинический, по Солнечной, Бабушкина, Бетховена, Киевской, Федько, Грибоедова, Партизанской, 51-й Армии, Суходольной, Фурманова, Чапаева, Щорса, Бетховена, Лебедева, в переулках Ладыгина и Гранитном, по Тургенева, Фрунзе, Киевской, Гаспринского, Ленинградской, Комсомольской, Крупской, Шмидта, в микрорайонах Битак, Солнечная долина и Старый город, по улицам Воровского, Алуштинской, Ленина, Студенческой, 8 марта, Ефремова, Володарского, в переулках Сквозном, Делегатском, Скивском и Подгорном, по Курчатова, Краснознаменной и на Фабричном спуске. В Керчи в связи с плановыми ремонтными работами воды не будет с 7. 00 до 16.00 29 декабря по ул. Ульяновых, Олега Кошевого, Колхозной, Верхне Приморской, в переулках Поветкина и Рыбацком. «Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и организациям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период времени», - сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Несколько районов Симферополя останутся без света на два дня. 27-28 декабря в Симферополе с 08:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта не будет света.

Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.

Мэр Ялты: на смену снегу идут ветры и дожди. В Ялту на смену снегопадам, которые третий день засыпают город, идут сильные ветры и дожди.

Жители города на севере Крыма отбиваются от беспризорных коров. Если жители большей части Крыма, как правило, жалуются на своры бродячих собак, то жители Армянска — на стада бродячих коров и лошадей.