Происшествия
В Севастополе обвалилась крыша рынка
В Севастополе обвалилась крыша рынка по ул. Героев Сталинграда.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обломки перекрытий рухнули прямо на товары. К счастью, никто не пострадал.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды
В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.
Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму
Власти Крыма передумали вводить курортный сбор на территории республики.
В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека
На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.
Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным
Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.
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