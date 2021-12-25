В Севастополе обвалилась крыша рынка по ул. Героев Сталинграда.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Обломки перекрытий рухнули прямо на товары. К счастью, никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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