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Происшествия

В Севастополе обвалилась крыша рынка

В Севастополе обвалилась крыша рынка по ул. Героев Сталинграда.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Обломки перекрытий рухнули прямо на товары. К счастью, никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.

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Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

Власти Крыма передумали вводить курортный сбор на территории республики.

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Температура воздуха в помещении не поднимается выше +3 градусов.

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