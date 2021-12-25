В Севастополе намерены снести таунхаусы посреди жилого района

Разобраться в законности ведущегося строительства горожане просили еще год назад, но случилось это только сейчас.

В Севастополе поджавшие многоквартирный дом по улице Шевченко, 26 таунхаусы были построены с нарушениями. Это подтвердила проверка Севгосстройнадзора,проведенная в начале декабря этого года.

Напомним, восемь таунхаусов «выросли» на земельном участке в одну сотку, предназначенную под ИЖС. Активные строительные работы здесь начались в октябре прошлого года, однако, по информации главы департамента архитектуры Максима Жукалова, разрешение его ведомство выдавало в январе 2018 года на строительство только на четырех участках из семи. На остальные постройки никаких документов не было — они могли быть построены в рамках так называемой амнистии.

По мнению жильцов соседнего многоквартирного дома, такое плотное соседство не только нарушает градостроительные нормы, так как участок под ИЖС должен быть площадью не менее трех соток и дом должен занимать не более 60% всей площади участка, но и лишает их существующих удобств.

Дело в том, подчеркивали люди, что «посадить» объект загадочный застройщик собирался на перегруженные районные коммуникации, а будущим жильцам таунхаусов обещал собственную парковку, которая на самом деле принадлежит жителям многоквартирного дома.

Еще год назад, горожане обращались во все возможные инстанции вплоть до губернатора с требованием остановить строительные работы до выяснения их законности. В противном случае, предупреждали они, в городе станет одним уродливым недостроем больше. Собственного говоря, так и вышло. Таунхаусы построили и теперь их намерены снести.

Севгосстройнадзор дважды выходил с проверкой на объект. Первый раз — в прошлом году на начальном этапе строительства. Но тогда было возведено всего два из восьми таунхаусов и проверяющие не смогли определить, что конкретно планируется строить собственник.

После того, как застройщик построил все восемь таунхаусов, стало очевидно — вместо индивидуальных домов на участке втиснута постройка блокированного типа — то есть все здания соединены в единый комплекс без соблюдения обязательных шестиметровых противопожарных разрывов. Индивидуальной застройкой это уже считаться не может.

Этот факт подтвердила уже вторая проверка Севгосстройнадзора, сообщил максим Жукалов. Ее материалы в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в городскую комиссию по пресечению самовольного строительства. По словам главы департамента архитектуры,на комиссии он намерен добиваться сноса самовольного объекта на основании описанной выше подмены типа застройки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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