Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы ● В Крыму родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках ● В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире ● В Севастополе отстранили от работы не привитого от COVID-19 сотрудника ● В Крыму отменили QR-коды при посещении торговых центров
В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека
фото © Новости Крыма
На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Всего выявлено 126 204 положительных на COVID-19. Выздоровели за сутки 163 человека, за весь период – 117 288», - говорится в сообщении.
По данным минздрава, за минувшие сутки на полуострове от последствий коронавируса скончались еще 24 пациента. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 4205 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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