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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека

09:03 суббота, 25 декабря 2021
В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека

фото © Новости Крыма

На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Всего выявлено 126 204 положительных на COVID-19. Выздоровели за сутки 163 человека, за весь период – 117 288», - говорится в сообщении.

По данным минздрава, за минувшие сутки на полуострове от последствий коронавируса скончались еще 24 пациента. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 4205 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека

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Коронавирус в Крыму
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