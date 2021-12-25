В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека

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На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Всего выявлено 126 204 положительных на COVID-19. Выздоровели за сутки 163 человека, за весь период – 117 288», - говорится в сообщении.

По данным минздрава, за минувшие сутки на полуострове от последствий коронавируса скончались еще 24 пациента. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 4205 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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