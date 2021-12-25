В Крыму снова объявили штормовое предупреждение: сильный ветер и осадки

В субботу в Крыму в связи со сложными погодными условиями вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления придомовых территорий и подвалов, повреждения легких строений, крыш домов и рекламных конструкций.

Об этом предупреждает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

«25 декабря утром снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с, утром местами до 25 м/с. Температура воздуха днем +5…+10, в горах +1…+3», - сообщают спасатели.

Из-за обильных осадков на полуострове прогнозируется вероятность подтоплений подвалов, низменных придомовых территорий и сельхозугодий, не имеющих естественного стока воды, нарушения работы ливневок. Сильный ветер может спровоцировать порывы линий связи и электропередачи, падения деревьев, нарушение систем жизнеобеспечения населения.

«Вероятны повреждения легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, затруднения в работе всех видов транспорта, отключение трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов», - уточняют в ведомстве.

Кроме того, прогнозируется затруднения в работе аэропортов и вертолетных площадок, высока вероятность локальных оползней, обвалов, суффозионно-карстовых провалов в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма.

В МЧС также подчеркивают, высокую вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом из строя объектов жизнеобеспечения: наибольшая вероятность аварий на электроэнергетических системах прогнозируется в Симферопольском, Джанкойском, Белогорском, Бахчисарайском, Кировском, Ленинском районах, в Керчи и на крымском южнобережье.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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