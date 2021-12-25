В Крыму продлили сроки оформления земли, садовых участков и гаражей

фото © Новости Крыма

В Республике Крым продлены сроки действия некоторых законодательных норм, предусматривающих оформление жителями полуострова в собственность земельных участков членам садовых кооперативов, а также образованных в счет паев.

Для этого Госсовет Крыма внес изменения в три республиканских отраслевых закона.

Так, до 1 января 2023 года продлены нормы Закона № 38-ЗРК, предусматривающие упрощенный порядок выдела земельных долей (паев), а также оформление прав на земельные участки, образованные в счет земельных долей. До 1 ноября 2022 года пролонгированы статьи Закона № 66-ЗРК/2015, предусматривающие предоставление земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. До 1 октября 2022 года - часть 5 статьи 3 Закона РК № 320-ЗРК/2016, предусматривающую предоставление земельных участков садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан. А гаражные кооперативы полуострова до 1 августа 2022 года должны успеть оформить в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в границах которых расположены гаражи.

- Анализ статистических данных из муниципалитетов показал, что граждане и юридические лица не успевают воспользоваться своим правом на оформление земельных участков по объективным причинам, - прокомментировала решение министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич. - Чтобы дать гражданам возможность реализовать свои права, Минимущество Крыма разработало законопроект, поддержанный главой РК и Госсоветом.

Как пояснила председатель комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, «установленные федеральным законодательством особенности Республики Крым в сфере имущественных и земельных отношений длятся до 1 января 2023 года. И до этой даты власти региона вправе продлевать сроки оформления различных имущественных прав. В качестве примера Добрыня привела статистику регистрации сельскохозяйственных паев в нескольких муниципалитетах.

- В Джанкойском районе по состоянию на 16 марта 2014 года гражданам было выдано свыше 29 тысяч таких сертификатов, из которых 2544 сертификата еще не оформлены, в Красноперекопском районе выдано более 11 тысяч сертификатов, не оформлены права на 914 из них, - уточнила Добрыня. - Необходимость в продлении нормы есть и в других районах. Людям нужно дать возможность в течение следующего года завершить процедуру оформления документов, защитив их законные права.

Всего на территории муниципальных образований Крыма сейчас порядка 13,5 тысячи невостребованных земельных долей общей площадью порядка 70 тысяч гектаров, из которых порядка 12 тысяч долей включены в списки невостребованных, которые можно найти на сайтах органов местного самоуправления. Порядка восьми тысяч земельных долей утверждены решениями общих собраний пайщиков или сельских поселений.

Аналогичная ситуация с гаражными, садовыми и огородническими кооперативами. Из 380 гаражных кооперативов лишь 114 (около 30 процентов) успели оформить права на земельные участки. Документы остальных - в стадии подготовки.

Затянули бумаготворчество и садоводы. На территории республики 866 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, из которых 648 расположены на государственных землях. 596 объединений предоставили межведомственной комиссии пакеты необходимых документов. Рассмотрев их, Минимущество заключило 235 договоров безвозмездного пользования 5021 земельным участком, находящимся в госсобственности Республики Крым, общей площадью 135,7 тыс. гектара. А гражданам - членам СНТ - бесплатно предоставлены в собственность 9974 участка. Причиной затягивания сроков оформления прав в парламенте республики называют несоответствие поданных садоводами документов муниципальным схемам территориального планирования, наложение границ участков и необходимость их корректировки, длительность разработки проектов межевания территорий.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На чиновницу из Ялты возбудили дело за махинации с землей. Начальник Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации земельного участка в поселке Береговое.

В Севастополе будут судить госрегистраторов и нотариусов за «незаконное оформление земли». Силами ФСБ пресечена незаконная передача более ста пятидесяти земельных участков общей стоимостью более 300 млн рублей.

Обратившимся к Путину крымчанам так и не дали оформить их участки. а этот раз жители Фороса записали видеообращение к главе республики Сергею Аксенову.

Граждан Украины через суд оставят без крымской земли. Иностранных граждан по суду лишат права на владение землей в приграничных регионах Крыма. Формально у собственников наделы выкупит государство, если прежде они самостоятельно не распорядятся имуществом.