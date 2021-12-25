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Происшествия

В Феодосии поймали 16-летнего наркодилера и двух его подельников

В Феодосии задержали троих наркодилеров, один из которых несовершеннолетний.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД России. Как рассказали полицейские, в поле их зрения попала группа молодых людей, один из которых при виде патрульных выбросил что-то из кармана.

Оказалось, что это свертки с наркотическим веществом. На место происшествия сразу же вызвали следственно-оперативную группу.

«Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители 16, 21 и 23 лет, ранее не попадавшие в поле зрения силовиков. Молодые люди признались, что наркотические средства приобрели через интернет для дальнейшей реализации в разовых дозах путем закладок в тайники. Задержанные пояснили, что сбывать их планировали в Ялте», - рассказали в ведомстве.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества – это марихуана и «соли».

Один из задержанных рассказал правоохранителям, что еще одну «закладку» наркотического средства они должны были забрать на одной из улиц Феодосии.

Прибывшие на указанное место полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток, в котором оказалось почти 50 г «солей». Также молодые люди сообщили место тайника, где уже разместили для покупателя наркотики.

«По месту жительства всех фигурантов проведены обыски. В гараже, принадлежащем одному из них, обнаружены и изъяты электронные весы, изоленты разных цветов. Весы и изоляционную ленту фигуранты использовали для фасовки и упаковки наркотических средств», - уточнили в МВД.

Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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