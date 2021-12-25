В Евпатории директор фирмы предложил полицейскому взятку 150 тысяч рублей

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Директор одной из евпаторийских строительных фирм предложил взятку полицейскому в размере 150 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК.

«Во время несения службы к инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Евпатории обратился директор указанной фирмы с просьбой о непривлечении к административной ответственности юридического лица, которое он возглавляет.

Руководитель ООО завуалировано предложил инспектору денежное вознаграждение в виде «уплаты одноразового штрафа» в сумме 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудница полиции сообщила своему руководителю о попытке дать взятку. В результате оперативники изъяли 150 тысяч рублей. По данному факту принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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