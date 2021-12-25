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В аэропорту Симферополь задерживаются несколько рейсов
В аэропорту Симферополь задерживается прибытие и вылет нескольких московских рейсов.
Как пояснили в пресс-службе аэрокомплекса, это не связано с погодными условиями.
«Аэропорт Симферополь работает в штатном режиме. Задержки связаны с поздним прибытием самолетов в Симферополь из аэропортов отправления», - сообщили в пресс-службе. В соответствии с данными электронного табло, рейс Москва VKO — Симферополь R3-78 со временем отправления на 13 часов задерживается до 17:21, Москва DME — Симферополь U6-521 с 15. 00 до 16.16, Москва DME — Симферополь S7-2011, который должен был прилететь в 15.55, ожидается в 17:45, Москва DME — Симферополь S7-2016 вместо 19.05 должен приземлиться в Симферополе в 20:15.
Кроме того, в настоящее время закончена или идет посадка и в ближайшее время ожидается вылет нескольких задержавшихся рейсов в Москву. Еще три рейса вылетят позже: Симферополь — Москва VKO R3-782 поднимется в небо в 17. 30 вместо 14 часов, Симферополь — Москва DME U6-522 в 17.15 вместо 15.50, Симферополь — Москва DME S7-2012 улетит в 18.50 вместо 16:55, Симферополь — Москва DME U6-284 в 22.10 вместо 20.20.
В субботу в Москве прошел снегопад.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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