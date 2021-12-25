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Спорт

Ушел из жизни легенда крымской легкой атлетики

15:12 суббота, 25 декабря 2021

Сегодня перестало биться сердце легенды крымской легкой атлетики Тита Корнева.

Об этом сообщили в Министерстве спорта РК.

«Министерство спорта Республики Крым выражает искренние соболезнования родным и близким! Это невосполнимая утрата для всех нас», — сообщили в ведомстве.

Корнев Тит Федорович — заслуженный тренер Украины по легкой атлетике, участник боевых действий Великой Отечественной войны, узник немецко-фашистского концлагеря, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым. 31 января он отметил свой 98-й День рождения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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