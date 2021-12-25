Спрос на новогодний отдых в Крыму упал

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Спрос на отдых в Крыму в течение новогодних праздников в этом сезоне ниже, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«По сравнению с прошлым годом у нас спрос меньше, так как сейчас уже открыты многие зарубежные направления, а с допандемийным периодом – потому что тогда не было коронавирусных ограничений и боязни людей», – сообщил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей также подтвердил отсутствие ажиотажа. «Один из объектов, который входит в ассоциацию, имеет 60-70% загрузки. Но остальные практически стоят пустые, и заявок на новогодние программы очень мало, при этом, в основном запросы идут от крымчан», – сообщил он.

По мнению Маковея, помимо конкуренции с зарубежными курортами и ограничений, причинами невысокого спроса стали дефицит хороших отелей с развитой инфраструктурой, отсутствие массовой рекламы и неконкурентоспособные цены. Он также выразил мнение, что активность в продвижении Крыма, особенно в межсезонье, должна быть не только со стороны бизнеса, но и властей.

Минкурортов Крыма ранее сообщало, что уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%. «В нескольких пятизвездочных отелях, которых в регионе всего 10, подтвердили высокую загрузку. Так, в Mriya Resort & SPA забронировано 96% номеров», – уточняет «Интерфакс».

В прошлые новогодние праздники – с 27 декабря по 10 января – в Крыму отдохнули 239,7 тыс туристов, что на 14% выше показателя аналогичного периода 2019-2020 годов. Это был рекордный показатель. Средняя загрузка отелей и санаториев тогда составила 70%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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