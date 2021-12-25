Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 25 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень снег, мокрый снег), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный 15-20), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 7, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер западный 24 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 10, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 32 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 77 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-западный 32 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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