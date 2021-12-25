Несколько районов Симферополя останутся без света на два дня

27-28 декабря в Симферополе с 08:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта не будет света.

Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» города Симферополя.

Ограничения будут действовать по адресам:

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет),

пер. Кимовский 2-8 (чет), 1-9 (нечет),

ул. Ким 35,

ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет),

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет),

ул. С. Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет),

ул. Грэсовская 3-15 (нечет),

ул. Космическая 18-20 (чет), 31,

ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет),

мкрн «Каменка»:

СТ «Сельский строитель»,

СТ «Химик»,

СТ «Сегмент»,

СТ «Троянда»,

СТ «Машиностроитель»,

СТ «Дзержинец»,

СТ «Консервщик»,

СТ «Дорожник»,

СТ «Снежинка»,

СТ «Домостроитель»,

СТ «Энтузиаст».

Симферопольский городской РЭС приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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