Власть
Микрорайон в Евпатории превратился в Венецию
В Евпатории после таяния снегов подтопило несколько улиц.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По словам горожан, самая сложная ситуация сейчас ан улице Симферопольской. Здесь на проезжей части образовалась настоящая река.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе намерены снести таунхаусы посреди жилого района. Разобраться в законности ведущегося строительства горожане просили еще год назад, но случилось это только сейчас.
Несколько районов Симферополя останутся без света на два дня. 27-28 декабря в Симферополе с 08:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта не будет света.
Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.
Мэр Ялты: на смену снегу идут ветры и дожди. В Ялту на смену снегопадам, которые третий день засыпают город, идут сильные ветры и дожди.
В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды
В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.
Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму
Власти Крыма передумали вводить курортный сбор на территории республики.
В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека
На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.
Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным
Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.
22 декабря
Кто в Крыму может потерять жилье
21 декабря
Дети замерзают в неотапливаемом школьном спортзале в Крыму
Температура воздуха в помещении не поднимается выше +3 градусов.