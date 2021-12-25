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Власть

Микрорайон в Евпатории превратился в Венецию

В Евпатории после таяния снегов подтопило несколько улиц.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам горожан, самая сложная ситуация сейчас ан улице Симферопольской. Здесь на проезжей части образовалась настоящая река.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе намерены снести таунхаусы посреди жилого района. Разобраться в законности ведущегося строительства горожане просили еще год назад, но случилось это только сейчас.

Несколько районов Симферополя останутся без света на два дня. 27-28 декабря в Симферополе с 08:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта не будет света.

Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.

Мэр Ялты: на смену снегу идут ветры и дожди. В Ялту на смену снегопадам, которые третий день засыпают город, идут сильные ветры и дожди.

Власть
В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды

В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды

В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.

Власть
Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

Власти Крыма передумали вводить курортный сбор на территории республики.

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На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Дети замерзают в неотапливаемом школьном спортзале в Крыму

Температура воздуха в помещении не поднимается выше +3 градусов.

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