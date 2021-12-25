Любитель быстрой езды в Севастополе лишился авто из-за штрафов и математики

В Севастополе машина, водитель которой насобирал 359 неоплаченных штрафов за разнообразные нарушения правил дорожного движения, была изъята за долги.

Взамен превратившийся в пешехода нарушитель получил квитанцию на 600 000 рублей и право погасить задолженность в ограниченные сроки. В противном случае авто будет принудительно продано, сообщает пресс-служба ФССП по Севастополю.

Как сообщили приставы, пойти на крайние меры пришлось в силу крайней необщительности нарушителя. Непримиримый с правилами дорожного движения водитель был должным образом уведомлен о наличии солидной «штрафной» задолженности – но на эту информацию не отреагировал. Его совесть не проснулась и после запрета регистрационных действий в отношении машины, а также после воспрещения покидать пределы Родины.

В результате, обремененное непомерными долгами авто было выявлено в транспортном потоке при помощи программного комплекса «Дорожный пристав», который сканирует номера машин и сверяет их с базой данных исполнительных производств.

В пресс-службе УФССП по Севастополю подчеркнули, что изначальная общая сумма 359 штрафов составляла порядка 250 000 рублей. Однако, в случае их неоплаты, с каждого из штрафов взымается исполнительный сбор в 7%, но не менее 1000 рублей.

В пресс-службе УМВД подтвердили, что «Дорожный пристав» активно применяется на дорогах города-героя. За последние дни машины из-за штрафов также лишилась автоледи 1987 года рождения (423 штрафа за нарушение ПДД) и ее ровесник (370 штрафов за нарушение ПДД). Обе машины отправились на штрафстоянку.

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