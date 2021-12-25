Крымчанин пытался продать килограмм конопли и получил 10 лет колонии

Суд приговорил жителя Первомайского района Крыма к тюремному заключению за покушение на сбыт более одного килограмма наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«В марте 2021 года подсудимый по месту своего жительства посадил растение конопли, которое в дальнейшем вырастил, высушил и расфасовал в три вакуумных полимерных пакета общей массой порядка 1 кг», – говорится в сообщении.

Злоумышленник перевез наркотики в Ялту и там попытался их продать, но мужчину задержали сотрудники крымского управления ФСБ.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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