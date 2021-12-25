Крым в числе регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19, но смертность зашкаливает

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Республика Крым вошла в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки. Однако, показатели летальности (15-17%) - самые высокие в мире.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,05%; Республика Крым - 0,09%; Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика - 0,1% », - говорится в сообщении.

Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Москве - 2714, в Санкт-Петербурге - 2072 случая и в Подмосковье – 1431,В целом по России число новых случаев заражения выросло за сутки на 24 946. Темп прироста составляет 0,24%.

«В том числе выявлено активно 2 019 (8,1%) без клинических проявлений», — добавили в оперштабе.

Скончался 981 пациент с коронавирусом, за все время умерли 303 250 человек. Выписаны 42 107 пациентов, за все время пандемии выздоровели 9 222 486.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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