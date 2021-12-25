Космонавт Шкаплеров показал заснеженный Крым из космоса

Космонавт из Севастополя, командир Международной космической станции Антон Шкаплеров выложил в своем Instagram-канале космическое фото заснеженного Крымского полуострова.

На фотографии виден южный берег полуострова и частично западная и центральная части.

«За четыре моих космических полета в зимний период я не видел столько снега в Крыму!», - признался космонавт, а также передал всем большой космический привет и поинтересовался, не слишком ли замерзли крымчане.

Ранее 24 декабря в МЧС предупредили об угрозе схода лавин в крымских горах, а в начале недели снегом «завалило» города полуострова. В частности, в Ялте 22 декабря из-за снегопада отменили вечерние маршруты общественного транспорта, приостановили грузовое сообщение с Алуштой, работодателей призвали пораньше отпустить сотрудников домой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь вошел в ТОП-10 регионов РФ по качеству жизни. Севастополь стал одним из лидеров среди российских регионов по качеству жизни – город вошел в первую десятку рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Около 30 миллионов россиян хотели бы жить в Крыму. Больше 20 процентов жителей материковой части России, а это около 30 миллионов человек, хотели бы переехать на постоянное проживание и работу в Крым.

Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае выполнена только на 30 процентов. Работы по реставрации и реконструкции объектов Ханского дворца в Бахчисарае выполнены на 30%.

В Крыму обещают построить «крупную» мукомольную фабрику. Мукомольная фабрика, с объемом выпуска до 150 тыс тонн муки в год, будет построена в восточной части Крымского полуострова.