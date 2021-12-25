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Общество

Космонавт Шкаплеров показал заснеженный Крым из космоса

16:59 суббота, 25 декабря 2021

Космонавт из Севастополя, командир Международной космической станции Антон Шкаплеров выложил в своем Instagram-канале космическое фото заснеженного Крымского полуострова.

На фотографии виден южный берег полуострова и частично западная и центральная части.

«За четыре моих космических полета в зимний период я не видел столько снега в Крыму!», - признался космонавт, а также передал всем большой космический привет и поинтересовался, не слишком ли замерзли крымчане.

Ранее 24 декабря в МЧС предупредили об угрозе схода лавин в крымских горах, а в начале недели снегом «завалило» города полуострова. В частности, в Ялте 22 декабря из-за снегопада отменили вечерние маршруты общественного транспорта, приостановили грузовое сообщение с Алуштой, работодателей призвали пораньше отпустить сотрудников домой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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