Компании в Крыму стали прятать своих владельцев от санкций

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Десятки фирм в Крыму закрыли данные о своих владельцах, воспользовавшись режимом ограничения доступа к информации о учредителях и директорах для защиты от рисков западных санкций и других рисков, связанных с международным статусом полуострова.

Об этом сообщил РБК. По данным издания, несмотря на то что возможность скрыть информацию у них появилась еще в 2019 году, активно пользоваться ею они начали только сейчас.

По информации РБК, не менее 60 юридических лиц (зарегистрированных в качестве обществ с ограниченной ответственностью) в Крыму и Севастополе закрыли информацию о своих владельцах. Это следует из выборки крымских фирм из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), которую по просьбе издания подготовили аналитики компании «Контур» с помощью сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

У представленных в выборке компаний в разделе «Сведения об участниках/учредителях юридического лица» ограничен доступ к информации, а примерно у половины из них в ЕГРЮЛ также скрыта информация о директорах и руководителях.

Среди компаний, спрятавших данные о юрлицах, присутствуют и относительно крупные инвесторы. РБК приводит в пример компанию «Семейные курорты», которая летом 2021 года подписала соглашение с правительством Крыма о строительстве в городе Саки нового семейного курорта на 2000 номеров под брендом Alean. В министерстве курортов и туризма Крыма тогда уточняли, что инвестор имеет почти 20-летний опыт реализации гостиничных проектов, в том числе и на черноморском побережье Краснодарского края. При этом непосредственно компания «Семейные курорты» была учреждена лишь в мае 2021 года. По информации министерства, гендиректором компании стал Илья Уманский. Уманский известен как руководитель туроператора «Алеан».

РБК отметил, что большинство из компаний, представленных в выборке, закрыли информацию во втором полугодии 2021 года, причем некоторые — в декабре. Среди крупнейших подобных компаний — мясокомбинат «Дружба народов» (выручка за 2020 год — 7,4 млрд рублей) и подконтрольная ему сельскохозяйственная фирма с аналогичным названием (83 млн рублей), производитель металлических изделий «Русдеталь» (457 млн рублей), производитель сельхозоборудования «Крым агрокомплект» (240 млн рублей), компания по оказанию информационных услуг «Электронные торговые системы». Также в выборке присутствуют и маленькие компании.

Мясокомбинат «Дружба народов» в 2018 году стал единственным поставщиком Росгвардии. В том же году бизнесмен Борис Ванинский называл себя владельцем компании вместе с Борисом Кантемировым. Сейчас информация об участниках в ЕГРЮЛ закрыта.

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