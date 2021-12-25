Какой сегодня праздник 25 декабря

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Сегодня, 25 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Рождество у западных славян

Фото pixabay.com

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым содержанием.

Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция зародилась у германских народов, в обрядовости которых ель была символом жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую символику: ее стали устанавливать в домах 24 декабря, как символ райского древа с изобильными плодами.

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского

Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце 3 века на острове Кипр. С детских лет Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам.

В зрелом возрасте святой Спиридон стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекали к нему многих: бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

После смерти жены, в царствование Константина Великого (324-337) и его сына Констанция (337-361), Спиридон был избран епископом города Тримифунта. В его лице паства приобрела любвеобильного отца. Во время продолжительной засухи и голода на Кипре, по молитве святителя Спиридона, пошли дожди, и бедствие прекратилось. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным. По его молитве был наказан немилосердный хлеботорговец, а бедные поселяне избавлены от голода и нищеты.

Спиридон Солнцеворот

В этот день отмечается память святого Спиридона Тримифунтского, жившего в 3-4 веках на Кипре. С самого детства Спиридон вел благочестивую жизнь, был доброжелателен и отзывчив со всеми людьми. За добрые дела Господь наградил Спиридона даром исцеления больных и изгнания бесов.

Также сегодня, 25 декабря, отмечают такие праздники:

- Нардуган

- Коляда

- День дарения елочных праздничных шаров

- День семьи в Мозамбике

- День тыквенного пирога (Pumpkin Pie Day) в США

- День Куайд-и-Азам в Пакистане

- День хорошего управления в Индии

- День Конституции - Тайвань

Сегодня именины празднуют: Ферапонт, Александр, Авксентий, Мардарий, Спиридон, Амонафа, Анф, Разумник (Синезий).

Что происходило 25 декабря в прошлые годы

336 - в Риме состоялось первое документально подтвержденное празднование Рождества.

800 - В Риме папа Лев III короновал франкского короля Карла Великого императором. Карл стал вторым, после византийского императора, кто принял этот высокий титул.

1025 - Мешко II Ламберт коронован на короля Польши.

1066 - Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.

1076 - в Гнезно состоялась коронация Болеслава II Смелого на короля Польши.

1492 - каравелла «Санта-Мария», на котором Христофор Колумб доплыл до берегов Америки, налетела на рифы у берегов Гаити из-за небрежности вахтенного матроса. Индейцы помогли снять с судна ценный груз, пушки и продовольствие, но корабль спасти не удалось.

1741 - Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.

1758 - Иоганн Георг Палыч впервые наблюдает комету, возвращение которой ранее предсказал выдающийся английский астроном Галлей и имя которого она сегодня носит.

1905 - царскими войсками подавлена Новороссийская республика.

1917 - в Украине провозглашена советская власть.

1934 - выход на экраны СССР кинокомедии Александрова «Веселые ребята».

1941 - Вторая мировая война: началась Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск.

1951 - в Киеве введена в действие первая в СССР электронно-вычислительная машина (МЭСМ).

1968 - «Led Zeppelin» посетили США, в рамках своего первого американского турне.

1975 - в Киеве открыт памятник Ивана Котляревского.

1987 - еженедельник «Тайм» назвал Михаила Горбачева «человеком года».

1989 - расстрел румынского диктатора Николае Чаушеску и его жены Елены Чаушеску.

1991 - отставка Горбачева с поста президента СССР.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 декабря. Какие праздники будут завтра?

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