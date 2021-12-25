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Происшествия

Экстренное предупреждение по Крыму: возможен сход лавин

07:22 суббота, 25 декабря 2021

В крымских горах есть угроза схода лавин, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, возможно отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

«От Крымского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин: в Крымских горах лавиноопасно», - предупредили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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