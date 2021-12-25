Происшествия
Экстренное предупреждение по Крыму: возможен сход лавин
В крымских горах есть угроза схода лавин, объявлено экстренное штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, возможно отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.
«От Крымского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин: в Крымских горах лавиноопасно», - предупредили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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