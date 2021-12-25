Экстренное предупреждение по Крыму: возможен сход лавин

В крымских горах есть угроза схода лавин, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, возможно отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

«От Крымского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин: в Крымских горах лавиноопасно», - предупредили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму молодой человек разогнал пьяную вечеринку черенком от лопаты. О поступившем в больницу со множественными травмами головы и переломами 34-летнем мужчине полиции Симферополя сообщили врачи.

В Симферополе очевидцы сняли на видео драку продавца елок и покупателя. Жители Симферополя в преддверии новогодних праздников стали свидетелями драки продавца елок и одного из покупателей.

Тридцать ДТП за сутки: обстановка на дорогах заснеженного Севастополя. В Севастополе, который накануне засыпало снегом, за сутки зарегистрировано тридцать дорожно-транспортных происшествий.

Под Севастополем легковушка слетела в кювет и едва не утонула. На Фиоленте в районе бухты Александры легковой автомобиль вылетел в кювет и чуть не утонул.