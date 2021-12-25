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Власть

До конца декабря в Симферополе будут усиленно ловить пьяных водителей

09:28 суббота, 25 декабря 2021

В Симферополе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Рейды сотрудники ГИБДД будут проводить до 30 декабря включительно.

Госавтоинспекция напоминает, что пьяное вождение влечет за собой административное наказание - штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления авто на срок до 2 лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более сотни человек участвовали в учениях по тушению самолетов в Симферополе. Более 100 человек и 20 единиц спецтехники задействовали в международном аэропорту Симферополь на учениях по ликвидации последствий столкновения на перроне самолетов Boeing 737 и Ил-14.

Директор госпредприятия «Крымгеология» отправлен под домашний арест. Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору государственного предприятия «Крымгеология», которого ранее задержали по подозрению в получении взятки.

Киевские пограничники не пустили российскую модель из-за поездки в Крым. Пограничники отдельного контрольно-пропускного поста «Киев» не пустили в Украину российскую модель, которая, по их информации, ездила в Крым, чем нарушила законодательство страны.

Украина завела 300 уголовных производствах по фактам госизмены в Крыму. На сегодняшний день Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в 294 уголовных производствах по фактам государственной измены.

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