Власть
До конца декабря в Симферополе будут усиленно ловить пьяных водителей
В Симферополе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
Рейды сотрудники ГИБДД будут проводить до 30 декабря включительно.
Госавтоинспекция напоминает, что пьяное вождение влечет за собой административное наказание - штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления авто на срок до 2 лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Более сотни человек участвовали в учениях по тушению самолетов в Симферополе. Более 100 человек и 20 единиц спецтехники задействовали в международном аэропорту Симферополь на учениях по ликвидации последствий столкновения на перроне самолетов Boeing 737 и Ил-14.
Директор госпредприятия «Крымгеология» отправлен под домашний арест. Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору государственного предприятия «Крымгеология», которого ранее задержали по подозрению в получении взятки.
Киевские пограничники не пустили российскую модель из-за поездки в Крым. Пограничники отдельного контрольно-пропускного поста «Киев» не пустили в Украину российскую модель, которая, по их информации, ездила в Крым, чем нарушила законодательство страны.
Украина завела 300 уголовных производствах по фактам госизмены в Крыму. На сегодняшний день Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в 294 уголовных производствах по фактам государственной измены.
В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека
На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.
На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания до 20 января.
В Крыму продлили сроки оформления земли, садовых участков и гаражей
В Республике Крым продлены сроки действия некоторых законодательных норм, предусматривающих оформление жителями полуострова в собственность земельных участков членам садовых кооперативов, а также образованных в счет паев.
Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным
Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.
22 декабря
Кто в Крыму может потерять жилье
21 декабря
Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек фото
Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.