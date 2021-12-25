Происшествия
Дети замерзают в неотапливаемом школьном спортзале в Крыму
фото © соцсети
Температура воздуха в помещении не поднимается выше +3 градусов.
Воспитанники республиканской спортивной школы №8 в селе Ленинское Ленинского района Крыма вынуждены заниматься в неотапливаемом спортивном зале. Соответствующее видео с призывом о помощи появилось в соцсетях.
На видеозаписи видно, что дети пришли на занятие в куртках, шапках и перчатках. Одна из учениц держит в руках термометр, столбик которого замер на отметке +3 градуса. Помещение не отапливается, поэтому выше этого показателя воздух там не прогревается. С наступлением зимы ситуация стала критичной. При этом сильные морозы еще впереди.
Кроме того, сам спортзал находится в плачевном состоянии: ремонта в нем давно не было, а на полу видны следы от больших луж.
По словам автора видео, в селе построен новый модульный спортивный зал, однако детей туда не пускают.
«Обратите на это внимание, окажите содействие. Дети из этой школы могут хотя бы временно позаниматься вашем спортзале. В их же спортзале их же спортшколы! Вот такая вопиющая несправедливость», - обращается автор.
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