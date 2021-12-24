Жители города на севере Крыма отбиваются от беспризорных коров

Если жители большей части Крыма, как правило, жалуются на своры бродячих собак, то жители Армянска — на стада бродячих коров и лошадей.

Гневное сообщение о пасущемся домашнем скоте на городских улицах и других общественных пространствах появилось в группе «Черный список Армянска-Красноперекопска» соцсети «ВКонтакте».

«Коровы не привязаны и бегут на людей, уже два раза моя мама с младшим братом убегали от коров, так как они кидались на них, также я больше пяти раз пряталась за столбами и отмахивалась сумками от них», — пожаловалась на ситуацию местная жительница, отметив, что обращения в администрацию города никак не изменили положение дел.

Кроме того, недавно ситуация усугубилась появлением других копытных.«Коровы — это полбеды, возникает вопрос: это нормально, что в третьем доме , на спортплощадке, начиная с полдесятого вечера разгуливают лошади? Власти, решайте проблему, желательно побыстрее», — слезно попросила анонимная подписчица группы.

Требования жителей вполне обоснованы: как пояснил председатель Госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов, в каждом районе должна быть принята схема прогона скота и определены места выгула, чтобы продукты жизнедеятельности животных не «украшали» общественные места. И контролировать соблюдение этой схемы обязаны в администрации населенного пункта, равно как и привлекать к ответственности собственников — нарушителей схемы.

«Город, например, может принять решение, что нельзя гулять с собаками на площади Ленина . Например, с коровами точно нельзя, это я знаю», — добавил чиновник.

При этом если животные ведут себя агрессивно по отношению к людям, причиняя физический ущерб, необходимо подключать и полицию, заметил Валерий Иванов. В случае если, к примеру, лошадь покусала человека, то животное следует поместить в карантин под наблюдение специалистов.

Для администрации Армянска коровьи вольности новостью не стали: вопрос бродячего скота, как оказалось, поднимали на недавнем аппаратном совещании.

«Разыскиваются владельцы этих коров. Этот вопрос взяли в работу», — заверила главный специалист сектора по обращению граждан Юлия Брюханова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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