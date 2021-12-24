В Севастополе установили пушку системы Канэ, как на крейсере «Аврора»

На 14-й береговой батарее, расположенной на территории Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени П.С. Нахимова, установили копию 152-мм орудия системы Канэ.

Как рассказал заведующий музеем в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова Игорь Фролов, это стало возможно благодаря совместным усилиям выпускников училища разных поколений.

«Пушка вернулась благодаря большому энтузиасту – выпускнику ЧВВМУ и хранителю 14-й береговой батареи Александру Алексеевичу Бондаренко. Клич был дан среди выпускников Черноморского училища по всей стране. Средства собирали в течение четырех лет – 2 млн рублей. Копию орудия изготовили на заводе «Парус» в Санкт-Петербурге. Наши выпускники из Законодательного собрания северной столицы организовали доставку, и вчера орудие было установлено», – сказал Фролов.

Четыре 152-мм орудия системы Канэ были установлены на 14-й батарее в 1914 году с целью обороны Севастополя с моря. В этом же году батарея обстреляла немецкий линейный крейсер «Гебен», который вел огонь по укреплениям города.

Во время Гражданской войны орудия батареи были установлены на белогвардейские бронепоезда «Офицер» и «Единая Россия». Эти орудия были утеряны. На батарее были установлены аналогичные пушки.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские военные учились «отражать нападения диверсантов» в Крыму. В Крыму российские военные провели учения по «отражению нападения диверсионных групп».

Путин заявил о планах США по подготовке нападения на Крым. Президент России Владимир Путин заявил о «планах США по подготовке украинских радикалов для нападения на регионы России, в том числе Крым».

Российские военные с помощью дрона уничтожили воздушную цель в небе над Крымом. Военные провели испытания новейшего ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» в небе над Крымом.

Танкисты ЧФ соревнуются в мастерстве на полигоне под Симферополем. Танкисты армейского корпуса Черноморского флота проводят соревнования в Крыму в рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2022».