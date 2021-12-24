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В Севастополе установили пушку системы Канэ, как на крейсере «Аврора»

На 14-й береговой батарее, расположенной на территории Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени П.С. Нахимова, установили копию 152-мм орудия системы Канэ.

Как рассказал заведующий музеем в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова Игорь Фролов, это стало возможно благодаря совместным усилиям выпускников училища разных поколений.

«Пушка вернулась благодаря большому энтузиасту – выпускнику ЧВВМУ и хранителю 14-й береговой батареи Александру Алексеевичу Бондаренко. Клич был дан среди выпускников Черноморского училища по всей стране. Средства собирали в течение четырех лет – 2 млн рублей. Копию орудия изготовили на заводе «Парус» в Санкт-Петербурге. Наши выпускники из Законодательного собрания северной столицы организовали доставку, и вчера орудие было установлено», – сказал Фролов.

Четыре 152-мм орудия системы Канэ были установлены на 14-й батарее в 1914 году с целью обороны Севастополя с моря. В этом же году батарея обстреляла немецкий линейный крейсер «Гебен», который вел огонь по укреплениям города.

Во время Гражданской войны орудия батареи были установлены на белогвардейские бронепоезда «Офицер» и «Единая Россия». Эти орудия были утеряны. На батарее были установлены аналогичные пушки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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