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Коронавирус в Крыму

В Севастополе отстранили от работы не привитого от COVID-19 сотрудника

06:28 пятница, 24 декабря 2021
В Севастополе отстранили от работы не привитого от COVID-19 сотрудника

фото © pixabay.com

Балаклавский районный суд отклонил иск жительницы Севастополя, отстраненной от работы после отказа от вакцинации и предоставления «альтернативных» справок об отсутствии вируса COVID19 в организме.

Как сообщает пресс-служба суда, женщина работала в гипермаркете «Новацентр» и была должным образом предупреждена руководством ООО «Новацентр» о необходимости чтить санитарно-эпидемиологическое законодательство. Также ей, наряду с другими сотрудниками, была предоставлена возможность вакцинации и проведения тестов на наличие коронавируса ПЦР-методом.

Сверх того женщина под роспись была ознакомлена с приказом по ООО «Новацентр», согласно которому не работающие в удаленном режиме сотрудники с 15 октября допускались на рабочие места исключительно с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или свежим результатом тестирования на COVID-19.

От вакцинации, предоставления справок или результатов тестов женщина отказалась.

Так как деятельность «Новацентра» связана с торговлей и общественным питанием, сотрудница была от работы отстранена. Такое решение показалось ей незаконным, и женщина обратилась с иском в суд, требуя отменить приказ об отстранении и взыскать в ее пользу заработок за время, которое она посчитала вынужденным прогулом.

Суд пришел к выводу, что в данном случае отстранение полностью соответствует закону — и в иске отказал. Сразу после озвучивания решения истица заявила о своем несогласии с ним и намерении обжаловать судебный отказ.

Напомним: массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Севастополе 8 февраля. К настоящему моменту оба этапа вакцинации в Севастополе прошли 253 517 жителей региона.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Севастополе отстранили от работы не привитого от COVID-19 сотрудника

Балаклавский районный суд отклонил иск жительницы Севастополя, отстраненной от работы после отказа от вакцинации и предоставления «альтернативных» справок об отсутствии вируса COVID19 в организме.

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