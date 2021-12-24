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В Крыму заявили, что создали вакцину от всех типов гриппа

11:31 пятница, 24 декабря 2021
В Крыму заявили, что создали вакцину от всех типов гриппа

фото © bbc.com

Исследователи Крымского федерального университета им. Вернадского думают, что разработали вакцину от гриппа.

По их словам, она может противостоять всем типам вируса гриппа, сообщает пресс-служба КФУ.

«Наша вакцина способна обеспечить устойчивый и долговременный ответ иммунитета на появление инфекции в организме. Препарат учитывает основные геномные особенности, свойственные гриппу, потому может противостоять различным его вариантам», - рассказала младший научный сотрудник молодежной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Оксана Андреева.

По ее словам, в ближайшее время специалисты готовы начать испытания вакцины на лабораторных мышах.

Первые результаты дадут информацию о безопасности препарата и его эффективности.

«Перспективы у нашего препарата довольно большие, так как пандемия показала острую необходимость создания высокоэффективных вакцин против различных вирусных заболеваний. За счет использования высококонсервативных участков генома вируса гриппа мы можем создавать универсальные вакцины с долгим операционным сроком действия», - добавила Андреева.

По словам Андреевой, разработки такого типа позволят людям вакцинироваться реже.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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