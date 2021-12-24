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Коронавирус в Крыму

В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире

08:57 пятница, 24 декабря 2021
В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире

фото © pixabay.com

Официальные данные свидетельствуют, что за прошедшие 7 дней в Крыму заразились 1108 человек, умерло 167.

Таким образом летальность на полуострове составляет 15 процентов. Для сравнения, в среднем по России и Украине - 4 процента, в Европе - 0.2-1%.

За прошедшие сутки от коронавируса умерло 24 крымчанина.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 089 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 377 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 189 человек, выздоровевших за весь период – 117 125.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отменили QR-коды при посещении торговых центров. Глава Крыма Сергей Аксенов временно отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров на территории республики.

Сводка за сутки: 25 крымчан умерли от коронавируса. Смертность от коронавируса в Крыму (по официальным данным) превысила 17 процентов.

В Севастополе внедряют экспресс-тесты на коронавирус. Севастополь получил около двух тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции на ранней стадии.

Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов. Количество умерших за сутки - 24. По официальным данным, в Крыму - самая высокая смертность в мире от коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире

В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире

Официальные данные свидетельствуют, что за прошедшие 7 дней в Крыму заразились 1108 человек, умерло 167.

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