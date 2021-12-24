Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух -1
море +12

Коронавирус в Крыму

В Крыму родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках

09:17 пятница, 24 декабря 2021

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которому родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках в школах и детских садах.

Документ опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Обязать руководителей организаций, учреждений независимо от  организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.), при проведении новогодних и рождественских мероприятий (утренники, огоньки, отчетные концерты, спортивные выступления и др.) обеспечить допуск на мероприятия родителей (законных представителей) несовершеннолетних», — сказано в тексте Указа.

Родители могут присутствовать на утренниках при наличии сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса или сертификата о перенесенном заболевании.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выбрали лучших папу и маму. В Симферополе состоялась церемония награждения 18 победителей конкурса «Лучшая мама, «Лучший папа» в трех номинациях за лучший рисунок, фото и видео.

Какой сегодня праздник 23 декабря. Сегодня, 23 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж. Помощник главы республики связала себя узами брака с депутатом сельсовета.

Какой сегодня праздник 22 декабря. Сегодня, 22 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире

В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире

Официальные данные свидетельствуют, что за прошедшие 7 дней в Крыму заразились 1108 человек, умерло 167.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 24 декабря

Какой сегодня праздник 24 декабря фото

Сегодня, 24 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
Летел 140 км/ч на BMW: вынесен приговор за смертельное ДТП в Крыму

Летел 140 км/ч на BMW: вынесен приговор за смертельное ДТП в Крыму

Виновник смертельной аварии в Советском районе приговорен к шести годам лишения свободы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации