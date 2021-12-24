В Крыму родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которому родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках в школах и детских садах.

Документ опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Обязать руководителей организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.), при проведении новогодних и рождественских мероприятий (утренники, огоньки, отчетные концерты, спортивные выступления и др.) обеспечить допуск на мероприятия родителей (законных представителей) несовершеннолетних», — сказано в тексте Указа.

Родители могут присутствовать на утренниках при наличии сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса или сертификата о перенесенном заболевании.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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