В Крыму резко выросло число кардиохирургических вмешательств

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Число кардиохирургических вмешательств в Республике Крым ежегодно растет – в этом году медики выполнили уже 399 операций, включая две с полной остановкой кровообращения.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым со ссылкой на главного внештатного специалиста – сердечно-сосудистого хирурга Гаттаса Ризка.

«На базе отделения кардиохирургии Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко, заведующим которого он является, ежегодно выполняется около 300 операций, и оперативная активность возрастает с каждым годом. Так, к примеру, в 2019 году было выполнено 177 оперативных вмешательств, в 2021 году уже выполнено 339 оперативных вмешательств на открытом сердце», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе минздрава сообщили, что в этом году были проведены инновационные для республики вмешательства: транскатетерная имплантация аортального клапана, эндопротезирование аорты при ее травматическом разрыве, операции при аневризмах и разрывах с расслоением аорты с циркуляторным арестом.

Кроме того, проведены две уникальнейшие операции с полной остановкой кровообращения на 36 и 34 минутах с глубоким охлаждением пациента без перфузии головного мозга (это прохождение потоков крови сквозь него).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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