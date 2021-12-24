В Крыму проведут более 400 предновогодних ярмарок

В Крыму с 25 по 30 декабря пройдет 408 предновогодних сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Ярмарки будут проводиться в ежедневном формате.

Как отметили в Минсельхозе РК, для стабилизации цен на социально значимые продукты накануне праздников принято решение увеличить ранее запланированное количество ярмарок на 92.

«В канун новогодних праздников жители и гости республики смогут приобрести качественную фермерскую продукцию на 16706 торговых местах по ценам на 15-20% ниже рыночных. На торговых площадках будет представлен широкий ассортимент продукции», – говорится в сообщении.

Больше всего ярмарок пройдет в Евпатории (50), Ленинском районе (49), Саках (41), Алуште (35), Симферопольском районе (33), Черноморском районе (24), Ялте (23) и Симферополе (18).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 24 декабря. Сегодня, 24 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму выбрали лучших папу и маму. В Симферополе состоялась церемония награждения 18 победителей конкурса «Лучшая мама, «Лучший папа» в трех номинациях за лучший рисунок, фото и видео.

Какой сегодня праздник 23 декабря. Сегодня, 23 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж. Помощник главы республики связала себя узами брака с депутатом сельсовета.