Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +2
море +12

Власть

В Крыму проведут более 400 предновогодних ярмарок

15:48 пятница, 24 декабря 2021

В Крыму с 25 по 30 декабря пройдет 408 предновогодних сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Ярмарки будут проводиться в ежедневном формате.

Как отметили в Минсельхозе РК, для стабилизации цен на социально значимые продукты накануне праздников принято решение увеличить ранее запланированное количество ярмарок на 92.

«В канун новогодних праздников жители и гости республики смогут приобрести качественную фермерскую продукцию на 16706 торговых местах по ценам на 15-20% ниже рыночных. На торговых площадках будет представлен широкий ассортимент продукции», – говорится в сообщении.

Больше всего ярмарок пройдет в Евпатории (50), Ленинском районе (49), Саках (41), Алуште (35), Симферопольском районе (33), Черноморском районе (24), Ялте (23) и Симферополе (18).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 24 декабря. Сегодня, 24 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму выбрали лучших папу и маму. В Симферополе состоялась церемония награждения 18 победителей конкурса «Лучшая мама, «Лучший папа» в трех номинациях за лучший рисунок, фото и видео.

Какой сегодня праздник 23 декабря. Сегодня, 23 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж. Помощник главы республики связала себя узами брака с депутатом сельсовета.

Коронавирус в Крыму
На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы

На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания до 20 января.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек

Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек фото

Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире

В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире

Официальные данные свидетельствуют, что за прошедшие 7 дней в Крыму заразились 1108 человек, умерло 167.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации