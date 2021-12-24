Власть
В Крыму проведут более 400 предновогодних ярмарок
В Крыму с 25 по 30 декабря пройдет 408 предновогодних сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
Ярмарки будут проводиться в ежедневном формате.
Как отметили в Минсельхозе РК, для стабилизации цен на социально значимые продукты накануне праздников принято решение увеличить ранее запланированное количество ярмарок на 92.
«В канун новогодних праздников жители и гости республики смогут приобрести качественную фермерскую продукцию на 16706 торговых местах по ценам на 15-20% ниже рыночных. На торговых площадках будет представлен широкий ассортимент продукции», – говорится в сообщении.
Больше всего ярмарок пройдет в Евпатории (50), Ленинском районе (49), Саках (41), Алуште (35), Симферопольском районе (33), Черноморском районе (24), Ялте (23) и Симферополе (18).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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