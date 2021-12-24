Власть
Украина завела 300 уголовных производствах по фактам госизмены в Крыму
На сегодняшний день Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в 294 уголовных производствах по фактам государственной измены.
Об этом сообщил начальник отдела Прокуратуры АРК Егор Ребров.
«Что касается должностных лиц и служащих, которые там работали, то в этих уголовных производствах мы установили более 20 тысяч человек, которые после временной оккупации перешли работать в незаконно созданные правоохранительные органы, в оккупационные органы и администрации на временно оккупированной территории. В частности, там 1390 – это лица из органов прокуратуры, 473 – из судебных органов, также 99 депутатов Верховной Рады АР Крым и 58 депутатов Севастопольского городского совета VI созыва», – сказал Егор Ребров.
По его словам, в ходе досудебного расследования указанных уголовных производств сообщено о подозрении 523 лицам в совершении государственного предательства, в отношении 162 из них обвинительные акты уже направлены в суд и в отношении 3 имеющихся обвинительных приговоров.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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