Общество
Снегопады в Севастополе стали рекордными за последние 30 лет
фото © пресс-служба правительства Севастополя
По данным метеорологов, в городе-герое выпало 30 сантиметров снега.
Во время недавних снегопадов в Севастополе выпало около 30 сантиметров осадков, сообщили в Росгидромете. Этот показатель стал максимальным за последние 30 лет.
Отмечается, что снегопады были залповыми, что стало аномальным для южного региона.
Напомним, что в результате непогоды в Севастополе произошел транспортный коллапс, а дорожные службы провалили работу по расчистке дорог. Качество уборки снега в городе решила проверить прокуратура.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 24 декабря.
Сильные осадки ожидаются в Крыму в следующие два дня. Снегопад, гололедица и усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду ожидаются в Крыму в пятницу и субботу.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 23 декабря.
Ялту заваливает снегом, грузовое сообщение с Алуштой приостановлено. В Ялте из-за снегопада отменяют часть вечерних маршрутов общественного транспорта, власти города призывают работодателей пораньше отпустить сотрудников домой.
На фоне беспрецендентной смертности в Крыму разрешили новогодние корпоративы
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания до 20 января.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Снегопады в Севастополе стали рекордными за последние 30 лет
По данным метеорологов, в городе-герое выпало 30 сантиметров снега.
Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным
Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.
22 декабря
Кто в Крыму может потерять жилье
21 декабря
Гидрометцентр сделал «снежный» прогноз для Крыма на Новый год
В последний день уходящего года на территории Крыма ожидаются дожди и до +5 градусов, а в первый день января уже прогнозируется снег.