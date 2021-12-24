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Общество

Снегопады в Севастополе стали рекордными за последние 30 лет

Снегопады в Севастополе стали рекордными за последние 30 лет

фото © пресс-служба правительства Севастополя

По данным метеорологов, в городе-герое выпало 30 сантиметров снега.

Во время недавних снегопадов в Севастополе выпало около 30 сантиметров осадков, сообщили в Росгидромете. Этот показатель стал максимальным за последние 30 лет.

Отмечается, что снегопады были залповыми, что стало аномальным для южного региона.

Напомним, что в результате непогоды в Севастополе произошел транспортный коллапс, а дорожные службы провалили работу по расчистке дорог. Качество уборки снега в городе решила проверить прокуратура.

В тексте использованы материалы: Форпост

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