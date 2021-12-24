Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек

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Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.

В Севастополе повсеместно на крышах домов и других зданий образовались огромные сосульки, представляющие опасность для людей. Местные жители массово публикуют фотографии необычного для города явления.

Сосули свисают над тротуарами и дорогами на улицах Володарского, Гоголя, Большой Морской, Адмирала Макарова, Горпищенко, Камышовом шоссе, Надежды Островской и многих других. На домах по улице Мечникова, по словам жильцов, образовались сосульки длиной полтора-два метра.

При этом коммунальные службы и управляющие компании не спешат их ликвидировать, несмотря на то, что явление представляет серьезную опасность для людей.

«Вот интересно, службы будут ждать, что это упадет на кого-нибудь и причинит травму? А потом будем смотреть в новостях, как они каются или ищут ремонтников, которые это не сбили», - сказал Иван Пажитнов, опубликовав видеозапись, на которой запечатлен дом по улице Гоголя, 33.

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