Власть
Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек
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Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.
В Севастополе повсеместно на крышах домов и других зданий образовались огромные сосульки, представляющие опасность для людей. Местные жители массово публикуют фотографии необычного для города явления.
Сосули свисают над тротуарами и дорогами на улицах Володарского, Гоголя, Большой Морской, Адмирала Макарова, Горпищенко, Камышовом шоссе, Надежды Островской и многих других. На домах по улице Мечникова, по словам жильцов, образовались сосульки длиной полтора-два метра.
При этом коммунальные службы и управляющие компании не спешат их ликвидировать, несмотря на то, что явление представляет серьезную опасность для людей.
«Вот интересно, службы будут ждать, что это упадет на кого-нибудь и причинит травму? А потом будем смотреть в новостях, как они каются или ищут ремонтников, которые это не сбили», - сказал Иван Пажитнов, опубликовав видеозапись, на которой запечатлен дом по улице Гоголя, 33.
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Севастополь превратился в город опасно нависающих сосулек фото
Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как коммунальные службы не спешат убирать сосульки длиной до двух метров.
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